Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Прорыв водной блокады: новые кадры ликвидации дамбы на Северо-Крымском канале

Виктория Косогляденко
20:30 26.02.2022
ВС РФ освободили от националистических вооруженных формирований Украины и взяли под охрану гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Военные инженеры Черноморского флота подорвали бетонную дамбы на участке Северо-Крымского канала. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды». В Минобороны отметили, что сооружение было возведено украинскими националистами восемь лет назад для того, чтобы перекрыть подачу воды в Крым.

«Вооруженные Силы Российской Федерации освободили от националистических вооруженных формирований Украины и взяли под охрану гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области», - сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается, специалисты российского оборонного ведомства приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала.

«К выполнению задачи привлечены военнослужащие и специальная техника отдельного морского инженерного полка Черноморского флота, отдельной железнодорожной бригады Южного военного округа, а также специалисты одного из флотских судоремонтных предприятий», - добавили в министерстве.

Напомним, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:30 В стране и мире
Видео
Прорыв водной блокады: новые кадры ликвидации дамбы на Северо-Крымском канале
18:03 Армия
Видео
МО РФ: высока вероятность, что американские БПЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского Флота России
17:15 В стране и мире
В ЛДПР ответили на сообщения о подключении Жириновского к аппарату ИВЛ
15:57 В стране и мире
Песков рассказал об использовании украинскими националистами «бандер-мобилей»
15:30 В стране и мире
ФСБ: украинские националисты расстреляли военнослужащего ВСУ, пытавшегося найти убежище в РФ
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.