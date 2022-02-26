Прорыв водной блокады: новые кадры ликвидации дамбы на Северо-Крымском канале

Военные инженеры Черноморского флота подорвали бетонную дамбы на участке Северо-Крымского канала. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды». В Минобороны отметили, что сооружение было возведено украинскими националистами восемь лет назад для того, чтобы перекрыть подачу воды в Крым.

«Вооруженные Силы Российской Федерации освободили от националистических вооруженных формирований Украины и взяли под охрану гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области», - сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается, специалисты российского оборонного ведомства приступили к проведению работ по очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений канала.

«К выполнению задачи привлечены военнослужащие и специальная техника отдельного морского инженерного полка Черноморского флота, отдельной железнодорожной бригады Южного военного округа, а также специалисты одного из флотских судоремонтных предприятий», - добавили в министерстве.

Напомним, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.