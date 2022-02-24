США вводят санкции против крупнейшего банка России

Американский президент Джо Байден заявил, что антироссийские санкции Соединенных Штатов коснутся крупнейшего банка РФ. Глава государства заявил, что он будет отрезан от американской финансовой системы.

«Мы вводим санкции против российских банков, которые вместе контролируют около 1 триллиона долларов. Мы отрежем крупнейший российский банк, который удерживает более трети российских банковских активов, отрежем от американской финансовой системы», - заявил Байден в обращении к американцам.

Президент США уточнил, что Вашингтон заблокирует четыре крупнейшие денежно-кредитные организация России, включая ВТБ.

Сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим.

Впоследствии в Кремле обратили внимание, что в отношении специальной операции по защите народных республик Донбасса не может использоваться формулировка «оккупация» Украины. Также было отмечено, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации страны.