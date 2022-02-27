Кабмин Германии: попавшие под санкции российские банки будут исключены из SWIFT

Все банки РФ, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские кредитные организации, будут исключены из SWIFT. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Германии.

«Сегодня вечером (в субботу, 26 февраля - Прим. ред.) Соединенные Штаты, Франция, Канада, Италия, Великобритания, Европейская комиссия и Германия приняли решение о введении дополнительных жестких финансовых санкций против России... Все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из международной платежной системы SWIFT», - приводит РИА Новости текст заявления, сделанного по итогам переговоров западных лидеров.

В кабмине ФРГ отметили, что такие меры направлены на изоляцию российских банков от международных финансовых потоков, чтобы «значительно ограничить их глобальную деятельность».

Недружественные шаги Запада связаны со спецоперацией Вооруженных сил РФ по защите жителей Донбасса, о которой утром 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза ввели санкции против 60 ведущих промышленных компаний России. Финансовые и технологические ограничения коснулись предприятий военно-промышленного комплекса, энергетического, финансового и авиастроительного секторов РФ.