Евросоюз пообещал «парализовать» активы Центрального банка России

Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой заморозит активы Центробанка России. Кроме того, в планах наложить запрет на использование активов на рынках союза российскими бизнесменами. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы парализуем активы Центрального банка России. Это приведет к замораживанию его транзакций. И это сделает невозможным для Центробанка РФ ликвидацию своих активов. И, наконец, мы будем работать над тем, чтобы запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на наших рынках», - приводит ТАСС заявление главы Еврокомиссии.

Также Брюссель и его союзники договорились ввести ограничительные меры, чтобы не позволить российскому регулятору использовать международные активы для подрыва эффективности западных рестрикций.

Ранее сообщалось, что Евросоюз с 28 февраля 2022 года прекращает действие взаимного соглашения с Россией по упрощенной процедуре выдачи виз. Ограничение затронет членов официальных делегаций и обладателей дипломатических паспортов РФ, российских бизнесменов и парламентариев. Недружественные шаги со стороны Европы и США связаны с проводимой Россией спецоперацией по защите жителей Донбасса, о которой 24 февраля в своем телеобращении объявил Владимир Путин. После этого ряд стран по всему миру заявили о введении новых антироссийских санкций.