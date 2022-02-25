Новикомбанк назвал санкции политически ангажированными

Опорный банк российской промышленности и госкорпорации «Ростех» Новикомбанк считает, что санкции не отразятся на его деятельности. Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, все операции по счетам производятся в полном объеме, дистанционные сервисы работают без сбоев.

«Политически ангажированные санкции не стали для нас неожиданностью. Мы заблаговременно подготовили меры по преодолению последствий санкционного давления», - говорится в заявлении банка.

Однако Новикомбанк не исключил, что на использование пластиковых карт кредитной организации за границей могут наложить ограничения. В банке рекомендовали клиентам, которые находятся за пределами России, снять наличные средства.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по защите Донбасса. Он отметил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий».

Сразу после этого страны Запада стали вводить против России санкции. Например, Великобритания запретила полеты «Аэрофлота» на свою территорию и ввела санкции против нескольких компаний. Рестрикции США были введены против ВТБ, банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка и других кредитных организаций.

Центробанк РФ и российское правительство пообещало оказывать любую необходимую поддержку банкам, которые попали под санкции, введенные из-за военной операции по защите Донбасса.

Накануне Владимир Путин провел встречу с представителями крупного бизнеса. Президент России заявил, что Москва продолжает быть частью мировой экономической системы и не планирует наносить ей вред. Также глава государства сообщил, что Россия была готова к санкционной политике Запада.