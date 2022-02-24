Путин заявил, что Россия была готова к санкционной политике Запада

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с предпринимателями заявил, что в РФ готовились к происходящему с Украиной с точки зрения санкционной политики.

Также президент подчеркнул, что был удивлен, почему за рубежом ни на миллиметр не сдвинули свои позиции в переговорах с РФ по евробезопасности.

«Мы все, да и вы, понимаем, в каком мире живем, и готовились к тому, что сейчас происходит, с точки зрения рестрикций и санкционной политики», - отметил Путин.

В четверг, 24 февраля, президент России объявил спецоперацию по защите Донбасса. По словам главы РФ, Москва проводит денацификацию и демилитаризацию Украины. При этом в Минобороны РФ сообщили, что угрозы местным жителям нет.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты вводят ряд новых санкций против Российской Федерации. Американский лидер предупредил, что Вашингтон будет ужесточать их в зависимости от того, какие действия будет предпринимать Москва по отношению к Украине.

Он также отметил, что антироссийские санкции нанесут удар по США, однако американский лидер пообещал защищать экономику Штатов.