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«Похоже на сказку о рыбаке и Золотой рыбке»: Захарова оценила слова Киева о ядерном оружии

Виктория Ивашечкина
21:27 24.02.2022
Ранее дипломат заявила, что Украина ранее фактически разорвала отношения с Москвой, при этом сохраняя статус наличия дипломатического взаимодействия.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: MFA Russia, Global Look Press
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «Звезде» заявления Киева о возможности вернуть ядерное оружие. По словам дипломата, уже в течение нескольких лет происходит накачка Украины оружием.

«Какое количество оружия со всего мира было свезено на Украину только за последний год, за последние несколько месяцев? Россия неоднократно задавалась вопросом, зачем это делается. Но накачка оружием продолжалась. И завершилось все феерической истерикой Киева, что теперь им подавай еще и ядерное оружие. Немного похоже на сказку о рыбаке и Золотой рыбке. Когда последнее желание сумасшедшей старухи заключалось в том, что теперь ей подай рыбку на побегушках», - подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, «все это похоже на мысли о том, что неплохо было бы разжиться ядерным оружием».

Кроме того, как отметила Мария Захарова в беседе со «Звездой», Украина уже ранее фактически разорвала отношения с Москвой, при этом сохраняя статус наличия дипломатического взаимодействия. По ее словам, практически каждый квартал «было что-то новое» по экономической части, по части безопасности, по гуманитарному сотрудничеству. 

Владимир Путин утром 24 февраля в телеобращении к россиянам объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства заявил, что решительных и незамедлительных действий от Москвы требуют обстоятельства. Президент напомнил, что народные республики Донбасса обратились к РФ за помощью. 

В результате на всей территории Украины было введено военное положение. По данным российской разведки, подразделения и военнослужащие украинской армии массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение

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