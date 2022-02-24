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Путин: РФ остается частью мировой экономики и не будет наносить ей ущерб

Анна Назайкина
19:59 24.02.2022
Глава государства отметил, что Россия была готова к сложившейся ситуации, так как анализировала возможные риски.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин в ходе встрече с представителями крупного бизнеса заявил, что экономическим партнерам Москвы не следует выталкивать РФ из мировой финансовой системы.

Глава государства также обратил внимание, что Россия продолжает быть частью мировой экономической системы и не планирует наносить вред системе, элементом которой является.

«Мне кажется, и наши партнеры должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы. Тем не менее даже по политическим соображениям эти рестрикция будут», - заявил он.

Кроме того, Путин отметил, что Россия была готова к сложившейся ситуации, так как анализировала возможные риски.

Сегодня, 24 февраля, российский лидер заявил о начале спецоперации по защите Луганской и Донецкой народных республик. Путин в ходе телеобращения призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим.

В Кремле обратили внимание, что в отношении специальной операции по защите народных республик Донбасса не может использоваться формулировка «оккупация» Украины. Также было отмечено, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации страны.

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