В Австрии заявили, что ЕС согласовала «самый жесткий в истории» пакет санкций против РФ

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Евросоюз согласовал крупнейший в истории пакет санкций против России. По мнению политика, он будет болезненным и для стран ЕС.

«Было принято единогласное решение о крупнейшем пакете санкций в истории Европейского союза, он будет и для нас, государств-членов, частично болезненным», - рассказал Нехаммер на пресс-конференции в Вене.

Накануне стало известно о том, что новый санкционный пакет Евросоюза против России включает в себя финансовый сектор, энергетику, транспорт и товары двойного назначения. Об этом рассказали в ходе заседания саммита ЕС, на котором лидеры 27 входящих в него стран согласовали единую позицию.

Днем ранее глава Белого дома Джо Байден заявил о «полном разрыве» российско-американских отношений. В ходе обращения к американцам он подчеркнул, что США вводят санкции против крупнейшего банка России. По словам Байдена, Вашингтон заблокирует четыре крупнейшие денежно-кредитные организация России, включая ВТБ.

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим.