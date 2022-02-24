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Путин назвал украинский режим ответственным за возможное кровопролитие

Анна Касаткина
07:28 24.02.2022
Президент призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие и отправиться домой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости
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Ответственность за возможное кровопролитие будет на совести правящего режима Украины, военным следует сложить оружие и отправиться домой. Об этом в специальном обращении 24 февраля заявил президент Владимир Путин.

«Еще раз настойчиво подчеркну: вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», - сказал президент.

Он также призвал украинских военнослужащих сложить оружие и отправиться домой.

Владимир Путин ранее объявил о начале о специальной военной операции в Донбассе. Решение принято в связи с просьбой к РФ о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Действия России связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники», уточнил Путин. В планы Российской Федерации не входит оккупация территорий Украины, речь идет только о защите мирного населения Донбасса, добавил он.

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