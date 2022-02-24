Путин назвал украинский режим ответственным за возможное кровопролитие
Ответственность за возможное кровопролитие будет на совести правящего режима Украины, военным следует сложить оружие и отправиться домой. Об этом в специальном обращении 24 февраля заявил президент Владимир Путин.
«Еще раз настойчиво подчеркну: вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима», - сказал президент.
Он также призвал украинских военнослужащих сложить оружие и отправиться домой.
Владимир Путин ранее объявил о начале о специальной военной операции в Донбассе. Решение принято в связи с просьбой к РФ о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.
Действия России связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники», уточнил Путин. В планы Российской Федерации не входит оккупация территорий Украины, речь идет только о защите мирного населения Донбасса, добавил он.