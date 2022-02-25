Выбитые окна и изрешеченные стены: кадры последствий обстрелов Донецка со стороны ВСУ

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. По данным Минобороны России, украинские военнослужащие покидают свои позиции. В ходе боевых действий сложили оружие и сдались уже более 150 бойцов ВСУ.

Читать далее

/news/next/?referer=/news/20222251321-alpsa.html&date=2022-02-25 13:24:01

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.