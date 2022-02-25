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Выбитые окна и изрешеченные стены: кадры последствий обстрелов Донецка со стороны ВСУ

Анна Касаткина
13:24 25.02.2022
Обстрелами повреждены линии электропередачи, специалисты занимаются их восстановлением.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Телеканал «Звезда» публикует кадры разрушений недалеко от центра Донецка после обстрелов города Вооруженными силами Украины.

На кадрах можно увидеть изрешеченные осколками дома с выбитыми стеклами, разрушенные тротуары. Обстрелами также повреждены линии электропередачи, специалисты занимаются их восстановлением.

Ранее глава Горловки Донецкой области Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела населенного пункта погибли двое учителей местной школы.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. По данным Минобороны России, украинские военнослужащие покидают свои позиции. В ходе боевых действий сложили оружие и сдались уже более 150 бойцов ВСУ.

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