Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

В Кремле заявили, что Путин получает данные о спецоперации по защите ЛДНР в режиме онлайн

Тимур Шерзад
13:20 25.02.2022
Ранее сообщалось, что ударами Вооруженных сил России выведено из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины. 
В Кремле заявили, что Путин получает данные о спецоперации по защите ЛДНР в режиме онлайн
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин получает данные о военной спецоперации по защите ЛНР и ДНР в режиме онлайн. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Путин является Верховным Главнокомандующим. Верховный Главнокомандующий в ходе спецоперации получает доклады в режиме онлайн», - сказал Песков журналистам.

Ранее сообщалось, что ударами Вооруженных сил России выведено из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины. 

Также «Звезда» публиковала кадры обращения сложивших оружие бойцов ВСУ, которые обратились к сослуживцам с призывом последовать их примеру.

Кроме этого, сегодня в Минобороны России пообещали отпустить домой всех сдавшихся украинских военных после стабилизации обстановки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:03 Спорт
Финал Лиги чемпионов перенесен из Петербурга в Париж
12:50 В стране и мире
СМИ: ПВО Украины атаковала свой же истребитель Су-27 ночью над Киевом
12:41 В стране и мире
Матвиенко заявила, что Европа наказала себя санкциями против «Северного потока - 2»
10:54 В стране и мире
Видео
Подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС
10:49 В стране и мире
Видео
«Сейчас фашизм на Украине»: ФСБ показала видео отказа украинских пограничников служить Киеву
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.