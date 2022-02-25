В Кремле заявили, что Путин получает данные о спецоперации по защите ЛДНР в режиме онлайн

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин получает данные о военной спецоперации по защите ЛНР и ДНР в режиме онлайн. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Путин является Верховным Главнокомандующим. Верховный Главнокомандующий в ходе спецоперации получает доклады в режиме онлайн», - сказал Песков журналистам.

Ранее сообщалось, что ударами Вооруженных сил России выведено из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины.

Также «Звезда» публиковала кадры обращения сложивших оружие бойцов ВСУ, которые обратились к сослуживцам с призывом последовать их примеру.

Кроме этого, сегодня в Минобороны России пообещали отпустить домой всех сдавшихся украинских военных после стабилизации обстановки.