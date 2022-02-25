В Горловке сообщили о гибели двух учителей при обстреле школы

В Горловке в ДНР в результате обстрела со стороны украинских военных погибли двое учителей. Об этом написал глава администрации города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Речь идет о школе №50, расположенной на улице Соколовского, 15, где произошло прямое попадание снаряда.

«В результате обстрела школы №50 погибли двое учителей», - сказал Приходько.

Он добавил, что в пятницу, 25 февраля, обстрелы в Горловке и других прифронтовых поселках начались с 05.30. Глава администрации населенного пункта сообщил, что ведется огонь из орудий разного калибра: 82 мм, 120 мм, 122 мм, 125 мм, 152 мм.