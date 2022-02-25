В МО РФ пообещали отпустить домой всех сдавшихся украинских военных после стабилизации обстановки

После стабилизации обстановки всех сдавшихся украинских военнослужащих отпустят домой. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В ходе боевых действий сложили оружие и сдались более 150 украинских военнослужащих», - сказал он.

Так, в районе острова Змеиный сдались 82 украинских военнослужащих. Еще 11 военнослужащих 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ - в районе населенного пункта Николаевск.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу распорядился командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим.

Также Конашенков заявил о выведении из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины. Он озвучил и понесенные украинской стороной потери. По его словам, на данный момент сбито пять боевых самолетов, вертолет и пять беспилотников.

Кроме того, Конашенков сообщил об установлении договоренности с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины о совместном обеспечении безопасности Чернобыльской атомной электростанции - как энергоблоков, так и саркофага.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов