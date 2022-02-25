Матвиенко заявила, что Европа наказала себя санкциями против «Северного потока - 2»

Заморозка «Северного потока - 2» - это временное решение, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она выразила уверенность, что санкциями против трубопровода Европа наказала саму себя.

По словам Матвиенко, цены на газ в ЕС будут расти. Но Россия останется надежным поставщиком даже после санкций против «Северного потока - 2».

Накануне в Германии заявили, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе «Северный поток - 2» не может быть запущен. По словам министра экономики ФРГ Роберта Хабека, нужно продолжать политические усилия по деэскалации ситуации на Украине.

На этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц поручил министру экономики страны остановить сертификацию «Северного потока - 2». Он объяснил: это связано с тем, что Россия признала независимость ЛНР и ДНР. Позднее решение Шольца прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он выразил уверенность, что совсем скоро «европейцы будут платить 2 000 евро за тысячу кубов газа».

«Северный поток - 2» тянется от побережья РФ через Балтийское море до Германии. В отношении трубопровода неоднократно вводили различные санкции. Активнее всего против проекта выступают Украина, которая боится потерять транзит, и США, которые намерены поставлять в Европу свой сжиженный природный газ. Глава госкомпании «Нафтогаз» Юрий Витренко на этой неделе выразил надежду, что транзит российского газа сохранится, если «не будет полномасштабной войны» и активных боевых действий на всей территории страны.