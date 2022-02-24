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В Германии заявили, что запуска «Северного потока-2» в ближайшее время не будет

Иван Линдеманн
11:04 24.02.2022
По словам министра экономики ФРГ, нужно продолжать политические усилия по деэскалации ситуации на Украине.
В Германии заявили, что запуска «Северного потока-2» в ближайшее время не будет
© Фото: Газпром
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В краткосрочной и среднесрочной перспективе «Северный поток-2» не может быть запущен. С таким заявлением выступил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек.

«Я не вижу, чтобы в средне- или краткосрочной перспективе "Северный поток 2" мог бы быть запущен», - сказал он в эфире телеканала ARD.

По словам министра, нужно продолжать политические усилия по деэскалации ситуации на Украине. Хабек считает, что нужно «вернуться к нормализации отношений с Россией».

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Позднее в министерстве обороны сообщили, что подразделения и военнослужащие украинской армии массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. В ведомстве отметили, что ВС России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает.

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