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Премьер Грузии заявил об отказе поддержать санкции Запада против России

Анна Касаткина
12:20 25.02.2022
Санкции могут только больше навредить Грузии и ее населению, заявил Ираклий Гарибашвили.
Премьер Грузии заявил об отказе поддержать санкции Запада против России
© Фото: Alexandr Liskin, RussianLook, globallookpress
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Грузия не присоединится к антироссийским финансовым и экономическим санкциями Запада. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

По его словам, Грузия изучила действия партнеров в части введения новых ограничений против РФ.

«Хочу твердо отметить, что Грузия... не планирует принять участие в финансовых и экономических санкциях», - сообщил Гарибашвили журналистам.

Он подчеркнул, что решение принято с учетом национальных интересов и интересов народа Грузии, передает РИА Новости. Санкции могут только больше навредить стране и населению, подчеркнул Гарибашвили.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации. В связи с военной операцией ряд государств ввели ограничительные меры в отношении РФ.

В частности, Евросоюз объявил о санкциях, которые затронут 70% российского рынка банковских услуг и ключевые государственные компании, включая оборонные.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя масштабные санкции в отношении России, заявил, что Британия будет вытеснять РФ из мировой экономики.

Новые антироссийские санкции, а также ограничения на экспорт в страну ввел Вашингтон. Президент США Джо Байден заявил, что санкции разработаны таким образом, чтобы увеличить долгосрочный негативный эффект для России и минимизировать последствия для США.

Санкции Японии предполагают запрет на выдачу виз российским гражданам, заморозку активов частных лиц и организаций, а также ограничения в отношении экспорта в РФ товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

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