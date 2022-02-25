Второй пакет санкций ЕС затронет 70% российского рынка банковских услуг

Второй пакет санкций Евросоюза затронет 70% российского рынка банковских услуг и ключевые государственные компании, включая оборонные. Об этом на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС по Украине заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе по итогам экстренного саммита ЕС по Украине.

Она отметила, что в пакет впервые включены финансовые санкции, лишающие РФ доступа к наиболее важным рынкам капитала.

«Мы нацеливаемся на 70% российского рынка банковских услуг, а также ключевые государственные компании, в том числе оборонные», - сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС собирается ограничить доступ России к рынку передовых полупроводниковых технологий. В рамках санкций против энергетического сектора РФ также лишат «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Глава ЕК считает, что таким образом Россия не сможет модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы, которые принесли ей доходы в размере 24 млрд евро в 2019 году.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации. В связи с военной операцией ряд государств ввели ограничительные меры в отношении РФ.

Ранее в ЦБ рассказали, что совместно с российским правительством будут оказывать необходимую поддержку банкам, которые попали под санкции, введенные из-за военной операции.