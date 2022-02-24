Ограничения на валюту и технологии: Байден объявил о новых санкциях против РФ
© Фото: Joshua Roberts, Consolidated News Photos, Global Look Press
|
Ограничения на валюту и технологии: Байден объявил о новых санкциях против РФ
© Фото: Joshua Roberts, Consolidated News Photos, Global Look Press
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
20:50 В стране и мире
Путин назвал вынужденной мерой спецоперацию на Украине
20:24 Армия
Самолеты, БПЛА, вертолет, 83 объекта инфраструктуры: в МО РФ назвали потери ВСУ с начала операции
19:53 В стране и мире
Путин заявил, что Россия была готова к санкционной политике Запада
17:53 В стране и мире
Роскомнадзор потребовал снять ограничения со страницы «Звезды» в Facebook
16:23 Армия
Шойгу распорядился командирам относиться с уважением к украинским военнослужащим
Популярное
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника