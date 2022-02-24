В Британии объявили о введении масштабных санкций против России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о масштабных санкциях против России. По словам главы правительства, Британия будет вытеснять Россию из мировой экономики.

«Мы продолжим безжалостную миссию по вытеснению России из мировой экономики по частям, день за днем и неделя за неделей. И мы, конечно же, будем использовать позицию Великобритании на каждом международном форуме, чтобы осудить нападение на Украину», — сказал Джонсон.

Среди санкций - запрет полетов «Аэрофлота» в королевство, также замораживаются все активы компании-перевозчика. То же самое - с активами ВТБ. Ограничиваются размеры вкладов россиян в британских банках.

Кроме того, Великобритания запрещает любой экспорт в нашу страну двойных технологий, то есть тех, которые используются в гражданских, и в военных целях.

«В дополнение к финансовым мерам и в полном согласии с Соединенными Штатами и ЕС мы введем новые торговые ограничения и строгий экспортный контроль, аналогичные тем, которые вводят в США. Мы представим новое законодательство, запрещающее экспорт всех товаров двойного назначения в Россию», - заявил британский премьер.

Также Джонсон не исключил отключения России от SWIFT в дальнейшем, однако, ранее британское правительство заявляло, что эта мера может быть использована только в рамках международного соглашения.

Сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале спецоперации по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим.

Впоследствии во время встречи с предпринимателями Путин заявил, что в РФ готовились к происходящему с точки зрения санкционной политики. Также президент подчеркнул, что был удивлен, почему за рубежом ни на миллиметр не сдвинули свои позиции в переговорах с РФ по европейской безопасности.