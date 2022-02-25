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Они вернутся домой: как выглядят сложившие оружие военнослужащие ВСУ

12:13 25.02.2022
Военнослужащие ВСУ складывают оружие и сдаются. После этого их отпускают домой. В Министерстве обороны России сообщают, что к сложившим оружие военным и пограничникам Украины относятся с уважением. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Минобороны России публикует кадры сложивших оружие военнослужащих Вооруженных сил Украины. 

Военнослужащие ВСУ складывают оружие и сдаются. После этого их отпускают домой. Оборонное ведомство отмечает, что к сложившим оружие военным и пограничникам Украины относятся с уважением. 

Также в Минобороны сообщили, что в районе острова Змеиный добровольно сдались 82 украинских военнослужащих. А в районе Николаевска сложили оружие 11 военнослужащих 53-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу распорядился командирам относиться с уважением к украинским военнослужащим. Заявлялось, что позиции сложивших оружие подразделений ВСУ не подвергаются ударам.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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