Они вернутся домой: как выглядят сложившие оружие военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ складывают оружие и сдаются. После этого их отпускают домой. В Министерстве обороны России сообщают, что к сложившим оружие военным и пограничникам Украины относятся с уважением.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Минобороны России публикует кадры сложивших оружие военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Военнослужащие ВСУ складывают оружие и сдаются. После этого их отпускают домой. Оборонное ведомство отмечает, что к сложившим оружие военным и пограничникам Украины относятся с уважением.
Также в Минобороны сообщили, что в районе острова Змеиный добровольно сдались 82 украинских военнослужащих. А в районе Николаевска сложили оружие 11 военнослужащих 53-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу распорядился командирам относиться с уважением к украинским военнослужащим. Заявлялось, что позиции сложивших оружие подразделений ВСУ не подвергаются ударам.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов