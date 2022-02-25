МО РФ: в районе острова Змеиный добровольно сдались 82 украинских военнослужащих

В районе острова Змеиный сложили оружие и сдались 82 украинских военнослужащих, они сейчас дают подписку, что не будут принимать участие в боевых действиях. По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, в ближайшее время они вернутся домой, к своим родным.

«Также одно из подразделений морских пехотинцев 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием Народной милиции ДНР и запросило коридор для выхода на территорию республики», - сказал Конашенков.

После стабилизации ситуации все военнослужащие, сложившие оружие, смогут вернуться домой. Конашенков подчеркнул, что в ходе операции ВС РФ смогли вывести из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 36 радиолокационных станций. Также сбито пять боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, радиоактивный фон в районе Чернобыльской АЭС, взятой под контроль российскими военнослужащими, находится в норме.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов