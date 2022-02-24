В Минобороны России подчеркнули, что позиции сложивших оружие подразделений ВСУ не подвергаются ударам

Позиции подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), сложивших оружие, не подвергаются ударам. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Данные средств разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются», - сказал он.

Конашенков подчеркнул, что высокоточным оружием ВС РФ выводятся из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация. Города Украины не подвергаются ударам, а мирным жителям ничего не угрожает.

Представитель МО также обратил внимание СМИ на то, что Служба безопасности Украины готовит и реализует провокации «по известным лекалам "Белых касок"».

«В украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы "массовыми жертвами" среди гражданского населения Украины. Подготовленные видеоролики распространяются через подконтрольные телеграм-каналы и социальные сети», - заявил Конашенков.

Он объяснил, что целью таких провокаций является обвинение России в якобы неизбирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения, а также трансляции на западных телеканалах.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. По словам президента, обстоятельства требуют от Москвы решительных и незамедлительных действий, так как ДНР и ЛНР обратились к РФ за помощью. Президент подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации.

Материал подготовили: Анна Касаткина, Николай Баранов