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На всей территории Украины введено военное положение

Иван Линдеманн
09:09 24.02.2022
Решение единогласно приняли 300 депутатов Верховной рады.
На всей территории Украины введено военное положение
© Фото: Сухопутні війська ЗС України, Facebook
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На всей территории Украины введено военное положение. Такое решение приняла Верховная рада. 

«Верховная рада только что 300 голосами проголосовала за введение военного положения на всей территории Украины», - сообщила депутат парламента от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук в эфире канала «Рада».

Ранее о военном положении в стране в ходе обращения к гражданам объявил президент Украины Владимир Зеленский. Это произошло после заявления Владимира Путина. Президент России сообщил, что страна начинает специальную военную операцию по защите Донбасса. Также глава государства призвал украинских военнослужащих сложить оружие. Ответственность за возможное кровопролитие будет на совести правящего режима Украины, добавил Путин. 

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