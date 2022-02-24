Зеленский объявил о введении военного положения на территории всей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на территории всей страны.

«Мы вводим военное положение на всей территории страны», - сказал украинский лидер в видео, размещенном в своем Telegram-канале.

Также в обращении к украинцам Зеленский призвал их не поддаваться панике. По словам президента, весь сектор безопасности и обороны страны работает.

«Мы сильные, мы победим», - отметил он.

Президент Украины сообщил, что провел переговоры с американским лидером Джо Байденом. По словам Зеленского, Вашингтон уже стал готовить международную помощь.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.

Сразу после этого Украина закрыла воздушное пространство. Решение было принято в связи с высокими рисками авиационной безопасности. Россия также закрыла воздушное пространство у границ Украины для гражданских самолетов. Причина - угроза безопасности из-за применения военной техники.