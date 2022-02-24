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Путин: России не оставили ни одной возможности, кроме той, чтобы защитить себя

Роман Захаров
05:51 24.02.2022
По словам президента РФ, наша страна будет использовать эту возможность.
Путин: России не оставили ни одной возможности, кроме той, чтобы защитить себя
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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России не оставили ни одной возможности, кроме той, чтобы защитить себя. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам, комментируя расширение НАТО на восток и приближение военного блока к российским границам.

Глава государства при этом отметил, что Россия будет использовать эту возможность.

По словам российского лидера, он принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Также Путин призвал украинских военных сложить оружие и «идти домой».

В последнее время ситуация в Донбассе серьезно обострилась. В ДНР и ЛНР заявили о регулярных обстрелах со стороны ВСУ

В среду, 23 февраля, руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Украина обязана добровольно отвести силы от линии соприкосновения в Донбассе. Вскоре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главы ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину с просьбой помочь в отражении атак ВСУ.

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