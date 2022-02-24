В стране и мире Украина закрыла воздушное пространство Анна Касаткина Решение принято в связи с высокими рисками авиационной безопасности. © Фото: Leo_65, Pixabay Читайте нас на: Украина закрыла свое воздушное пространство из-за высоких рисков авиационной безопасности. Об этом говорится в сообщении госпредприятия по обслуживанию воздушного пространства «Украэрорух». «С 00.45 UTC (3.45 мск )... предприняты срочные меры по закрытию воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства», - заявили на предприятии. Отмечается, что решение принято в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Украины и Положения об использовании воздушного пространства Украины. В случае изменения ситуации специалисты пообещали сделать дополнительные сообщения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика