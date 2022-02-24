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В Минобороны заявили, что ВС РФ не наносят никаких ударов по украинским городам

07:51 24.02.2022
В российском оборонном ведомстве также заверили, что угрозы гражданскому населению нет.
В Минобороны заявили, что ВС РФ не наносят никаких ударов по украинским городам
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, артиллерийских ударов по городам Украины. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

«Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура: военные аэродромы, авиация, объекты ПВО Вооруженных сил Украины», - подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

В МО РФ также отдельно отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Сегодня утром президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. 

Путин отметил, что обстоятельства требуют от России решительных и незамедлительных действий, так как Донецкая и Луганская народные республики обратились к РФ за помощью.

Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Россия будет стремиться к ее демилитаризации. Действия России связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники», констатировал Путин. Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести украинского режима, а на любое вмешательство в ситуацию на Украине извне Москва ответит незамедлительно, предупредил российский лидер.

Материал подготовили: Кирилл Кунецкий и Николай Баранов

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