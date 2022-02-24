Басурин объяснил приостановку эвакуации населения ДНР

Эвакуация беженцев в РФ приостановлена в связи с тем, что опасность для местных жителей нивелируется. Об этом рассказал «Звезде» заместитель начальника управления народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

«Я думаю, руководство республик приняло решение в связи с тем, что опасность, которая планировалась - нивелируется, поэтому они приостановили эвакуацию», - сказал он.

После обострения ситуации в Донбассе власти ДНР и ЛНР объявили всеобщую эвакуацию своих граждан в Россию. Многих беженцев приняла Ростовская область. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что эвакуация населения в республике приостанавливается.

Сегодня Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин в экстренном обращении. В планы Российской Федерации не входит оккупация территорий Украины, речь идет только о защите мирного населения Донбасса, подчеркнул глава государства. Ранее «Звезда» публиковала кадры выдвижения техники ВС РФ на границе с Украиной.

В Минобороны России заявили, что удары наносятся по объектам военной инфраструктуры и для мирных жителей нет угроз. Позиции подразделений Вооруженных сил Украины, которые сложили оружие, не будут подвергаться ударам, добавили в ведомстве.