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В Минобороны РФ заявили, что мирному населению Украины ничего не угрожает

11:01 24.02.2022
По данным средств разведки, подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.
В Минобороны РФ заявили, что мирному населению Украины ничего не угрожает
© Фото: Michael Kudryavtsev, RussianLook, globallookpress
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Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает, заявили в Минобороны РФ.

«Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает», - говорится в сообщении военного ведомства.

В МО добавили, что, по данным средств разведки, подразделения и военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.

«Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются», - уточняется в сообщении.

Как сообщается, высокоточным оружием выводятся из строя только военная инфраструктура, объекты противовоздушной обороны, военные аэродромы, авиация.

Заявления командующего ВСУ Валерия Залужного о потерях российских самолетов и бронетехники в Минобороны назвали «полным враньем».

Ранее в Минобороны России опровергли данные о том, что над территорией Украины сбит российский самолет. Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены, военная инфраструктура авиационных баз Вооруженных сил Украины выведена из строя, отметили в ведомстве.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. По словам президента, обстоятельства требуют от Москвы решительных и незамедлительных действий, так как ДНР и ЛНР обратились к РФ за помощью. Президент подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации.

Материал подготовили: Анна Касаткина, Николай Баранов

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