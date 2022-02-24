Пушилин сообщил о приостановке эвакуации из ДНР

Эвакуация населения в ДНР приостанавливается. Об этом заявил руководитель республики Денис Пушилин, передает РИА Новости.

После обострения ситуации в Донбассе на прошлой неделе из ЛНР и ДНР начали вывозить местных жителей в Россию. В основном это женщины и дети. В РФ беженцев размещают в разных регионах страны, главным образом в гостиницах, санаториях и детских лагерях.

В Министерстве обороны России рассказали, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены. Военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.

Президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР 21 февраля. Лидер страны подписал с главами республик Донбасса договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Утром 24 февраля глава РФ сообщил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Российский президент призвал украинских военнослужащих сложить оружие, подчеркнув, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести правящего режима Украины.