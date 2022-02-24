Россия эвакуировала всех своих дипломатов из Киева

Всех российских дипломатов эвакуировали из Киева. Об этом объявило посольство РФ.

«Все российские дипломаты покинули Украину», - заявил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Денис Голенко.

Также он сообщил, что российские дипломаты уехали из генеральных консульств в Одессе, Харькове и Львове.

Утром 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение начать специальную военную операцию в Донбассе. Сразу после этого президент Украины объявил о введении в стране военного положения. За это решение единогласно проголосовали депутаты Верховной рады.

Украина закрыла воздушное пространство из соображений авиационной безопасности. Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины. До 2 марта работа 12 аэропортов на юге России приостановлена. Временно прекратят обслуживать пассажиров аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя.