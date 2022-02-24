Работа 12 аэропортов на юге России приостановлена до 2 марта
Работа 12 аэропортов на юге России приостановлена до 2 марта. Об этом объявила Росавиация.
«В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03:45 мск полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03:45 мск 02 марта 2022 года», - сказано в сообщении ведомства.
Уточняется, что временно перестанут работать аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя.
Сегодня же Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины для гражданских самолетов. Причина - угроза безопасности из-за применения вооружения и военной техники. Из-за высоких рисков авиационной безопасности воздушное пространство закрыла и Украина.