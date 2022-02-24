Работа 12 аэропортов на юге России приостановлена до 2 марта

«В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03:45 мск полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03:45 мск 02 марта 2022 года», - сказано в сообщении ведомства.

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