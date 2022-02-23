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В Германии допустили, что «Северный поток-2» все еще может быть запущен

Иван Линдеманн
11:16 23.02.2022
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что пересмотр доклада по газопроводу – это необходимый юридический шаг.
В Германии допустили, что «Северный поток-2» все еще может быть запущен
© Фото: Газпром
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Заморозка «Северного потока-2» не означает, что проект никогда не будет введен в эксплуатацию. Об этом заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Он отметил, что пересмотр доклада по газопроводу – это необходимый юридический шаг.

«Это не значит, что будут санкции против газопровода или что он никогда не будет запущен», - сказал министр в эфире телеканала ARD.

Также Хабек сообщил, что координируется с европейскими и американскими партнерами. Он не исключил, что Берлин мог бы отказаться от поставок газа из России.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц поручил министру экономики остановить сертификацию «Северного потока-2». Он объяснил: это связано с тем, что Россия признала независимость ЛНР и ДНР. В ответ на это зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что совсем скоро «европейцы будут платить 2 000 евро за тысячу кубов газа».

Напомним, что против газопровода активно выступает Украина, поскольку беспокоится за транзит. Сегодня глава госкомпании «Нафтогаз» Юрий Витренко выразил надежду, что транзит российского газа сохранится, если «не будет полномасштабной войны» и активных боевых действий на всей территории страны.

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