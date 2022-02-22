Оркестр, море цветов, плакатов и гимн: как чествовали российских олимпийцев в Москве

В аэропорту Шереметьево оживленно: оркестр, море цветов, плакаты. Фигуристку Александру Трусову встречают не только фанаты, но и любимые питомцы, которых спортсменке так не хватало вдали от родины. За автографом олимпийской чемпионки Анны Щербаковой - очередь!

Самые активные болельщики дежурят у главного выхода из зоны прилета - юнармейцы жмут руки хоккеистам!

Спортсмены еще даже не подозревают, что их ждет впереди. Несколько тысяч поклонников на трибунах и в зале «ВТБ Арены». Здесь и любители-хоккеисты - «Красная машина» показала, на что способна: зрелищная игра, от которой до сих пор не остыли эмоции.

На камеру позируют профессиональные спортсменки и, возможно, будущие олимпийские чемпионки по синхронному плаванию. В перерывах между собственными тренировками болели и переживали за наших фигуристов.

Настоящим испытанием для журналистов было пробиться через толпу болельщиков, ведь самые лучшие места занимали слева от сцены.

Фанаты приготовили триколоры - российский флаг здесь можно и нужно поднимать. Российские спортсмены завоевали 32 медали, это абсолютный рекорд для страны за всю историю Олимпийских игр.

Двукратный олимпийский чемпион сноубордист Вик Вайлд из Пекина в Россию привез бронзу. В СМИ писали, что после испытания в Китае спортсмен объявил о завершении карьеры, но оказалось, планов впереди много.

«Если я приму решение продолжить карьеру, то я сконцентрируюсь только на Олимпийских играх, другие мероприятия мне неинтересны. Сейчас настало время перезагрузить свою жизнь, я пережил развод, я искал новое место для жилья, сейчас планирую развивать бизнес, так что я останусь в Москве, это точно», - делится своими планами Вайлд.

Колонна автобусов подъезжает на парковку: атмосфера праздника ничуть не уступает той, что царила в Олимпийской деревне в Пекине.

Блеск в глазах, на груди сверкают медали. Второе место по общему количеству наград. И вот они на сцене - призеры и чемпионы Олимпийских игр. Под гимн России поднимают национальный флаг - эта честь выпала лыжнику Александру Большунову и фигуристке Анне Щербаковой.

«Гимна на самом деле не хватало, потому что как минимум три раза могли его послушать с моим участием. Я ребятам по команде предлагал, нужно убегать, работать впереди, чтобы заезжать как минимум втроем на подиум», - рассказывает о своих впечатлениях Большунов.

Об итогах Игр и планах на будущее рассказывает министр спорта Олег Матыцин.

«Я уже говорил неоднократно о необходимости укрепления инфраструктуры, строительстве федеральных, региональных баз с учетом климатических условий и высотных условий нашей страны. Надеемся, что опыт пекинских Олимпийских игр будет использован и изучен», - говорит министр спорта РФ Олег Матыцин.

В кулуарах замечаем Александра Большунова с той самой золотой лыжной короной - подарок от родственников четырехкратного олимпийского чемпиона Николая Зимятова. Королем Сан Саныч себя не считает, как и вся наша большая сборная - российские спортсмены скромны и готовы завоевывать новые награды.