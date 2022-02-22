Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Оркестр, море цветов, плакатов и гимн: как чествовали российских олимпийцев в Москве

Россина Бодрова
09:54 22.02.2022
В Москве прошло чествование российских спортсменов, которые вернулись из Пекина. Болельщики встретили олимпийцев в аэропорту Шереметьево, после чего они отправились на «ВТБ Арену». Там звучал гимн страны в исполнении зрителей, а фигуристка Анна Щербакова и лыжник Александр Большунов подняли национальный флаг.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В аэропорту Шереметьево оживленно: оркестр, море цветов, плакаты. Фигуристку Александру Трусову встречают не только фанаты, но и любимые питомцы, которых спортсменке так не хватало вдали от родины. За автографом олимпийской чемпионки Анны Щербаковой - очередь!

Самые активные болельщики дежурят у главного выхода из зоны прилета - юнармейцы жмут руки хоккеистам!

Спортсмены еще даже не подозревают, что их ждет впереди. Несколько тысяч поклонников на трибунах и в зале «ВТБ Арены». Здесь и любители-хоккеисты - «Красная машина» показала, на что способна: зрелищная игра, от которой до сих пор не остыли эмоции.

На камеру позируют профессиональные спортсменки и, возможно, будущие олимпийские чемпионки по синхронному плаванию. В перерывах между собственными тренировками болели и переживали за наших фигуристов. 

Настоящим испытанием для журналистов было пробиться через толпу болельщиков, ведь самые лучшие места занимали слева от сцены.

Фанаты приготовили триколоры - российский флаг здесь можно и нужно поднимать. Российские спортсмены завоевали 32 медали, это абсолютный рекорд для страны за всю историю Олимпийских игр.

Двукратный олимпийский чемпион сноубордист Вик Вайлд из Пекина в Россию привез бронзу. В СМИ писали, что после испытания в Китае спортсмен объявил о завершении карьеры, но оказалось, планов впереди много.

«Если я приму решение продолжить карьеру, то я сконцентрируюсь только на Олимпийских играх, другие мероприятия мне неинтересны. Сейчас настало время перезагрузить свою жизнь, я пережил развод, я искал новое место для жилья, сейчас планирую развивать бизнес, так что я останусь в Москве, это точно», - делится своими планами Вайлд.

Колонна автобусов подъезжает на парковку: атмосфера праздника ничуть не уступает той, что царила в Олимпийской деревне в Пекине.  

Блеск в глазах, на груди сверкают медали. Второе место по общему количеству наград. И вот они на сцене - призеры и чемпионы Олимпийских игр. Под гимн России поднимают национальный флаг - эта честь выпала лыжнику Александру Большунову и фигуристке Анне Щербаковой.

«Гимна на самом деле не хватало, потому что как минимум  три раза могли его послушать с моим участием. Я ребятам по команде предлагал, нужно убегать, работать впереди, чтобы заезжать как минимум втроем на подиум», - рассказывает о своих впечатлениях Большунов.

Об итогах Игр и планах на будущее рассказывает министр спорта Олег Матыцин.

«Я уже говорил неоднократно о необходимости укрепления инфраструктуры, строительстве федеральных, региональных баз с учетом климатических условий и высотных условий нашей страны. Надеемся, что опыт пекинских Олимпийских игр будет использован и изучен», - говорит министр спорта РФ Олег Матыцин.

В кулуарах замечаем Александра Большунова с той самой золотой лыжной короной - подарок от родственников четырехкратного олимпийского чемпиона Николая Зимятова. Королем Сан Саныч себя не считает, как и вся наша большая сборная - российские спортсмены скромны и готовы завоевывать новые награды.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:25 В стране и мире
Видео
Сгоревший кузов и разбитые стекла: эксклюзивные кадры с места взрыва на трассе Донецк - Горловка
11:21 В стране и мире
В Минприроды объяснили, кому запретят выбрасывать компьютеры на свалку
10:31 В стране и мире
Калашников опроверг признание ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей
10:18 В стране и мире
ABC: США призвали Зеленского отправиться во Львов ради безопасности
07:06 В стране и мире
Небензя обвинил Запад в «беззастенчивом» накачивании Украины оружием
Популярное
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Видео
Шойгу доложил Путину и Лукашенко о начале учений сил стратегического сдерживания
Видео
Пуск крылатой ракеты комплекса «Искандер» осуществили в рамках учений сил стратегического сдерживания
Видео
Ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев Ту-95МС, поразили цели на полигонах Пембой и Кура
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.