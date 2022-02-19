Большунов будет знаменосцем российской команды на закрытии Олимпиады в Пекине

Лыжник Александр Большунов выступит в роли знаменосца сборной РФ на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр, сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Сообщается, что церемония закрытия Игр должна состояться 20 февраля в Пекине.

На Олимпиаде-2022 Александр Большунов взял золото в скиатлоне, эстафете 4 по 10 км и масс-старте. Также он завоевал серебряную медаль в гонке на 15 км с раздельным стартом и с тал бронзовым призером в командном спринте.

Напомним, на церемонии открытия Игр в Пекине флаг Олимпийского комитета России несли хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

Ранее двукратная чемпионка мира, российская лыжница Ольга Завьялова поделилась впечатлениями о выступлении Большунова в лыжной гонке.

По словам спортсменки, она была очень рада за коллег, но были опасения, что их могла «подкосить» усталость.