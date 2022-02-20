Сборная РФ по хоккею стала серебряным призером Олимпиады - 2022
В финале российские хоккеисты уступили команде Финляндии со счетом 2:1.
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Российские хоккеисты заняли второе место на Играх в Пекине, уступив в финале сборной Финляндии со счетом 2:1.
Первую шайбу на восьмой минуте забил Михаил Григоренко, но затем удача отвернулась от российских игроков. На 24 минуте в ворота россиян шайбу забросил Вилле Покка, а на 41 - Ханнес Бьернинен.
Напомним, сборная РФ вышла в финал, обыграв команду Швеции в серии буллитов со счетом 2:1. До этого российские хоккеисты обыграли сборную Дании с результатом 3:1.