Спорт Сборная РФ по хоккею стала серебряным призером Олимпиады - 2022 Алиса Кононенко В финале российские хоккеисты уступили команде Финляндии со счетом 2:1. © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости Читайте нас на: Российские хоккеисты заняли второе место на Играх в Пекине, уступив в финале сборной Финляндии со счетом 2:1.



Первую шайбу на восьмой минуте забил Михаил Григоренко, но затем удача отвернулась от российских игроков. На 24 минуте в ворота россиян шайбу забросил Вилле Покка, а на 41 - Ханнес Бьернинен.



Напомним, сборная РФ вышла в финал, обыграв команду Швеции в серии буллитов со счетом 2:1. До этого российские хоккеисты обыграли сборную Дании с результатом 3:1. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика