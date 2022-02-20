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Сборная РФ по хоккею стала серебряным призером Олимпиады - 2022

Алиса Кононенко
09:21 20.02.2022
В финале российские хоккеисты уступили команде Финляндии со счетом 2:1.
Сборная РФ по хоккею стала серебряным призером Олимпиады - 2022
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Российские хоккеисты заняли второе место на Играх в Пекине, уступив в финале сборной Финляндии со счетом 2:1.
 
Первую шайбу на восьмой минуте забил Михаил Григоренко, но затем удача отвернулась от российских игроков.  На 24 минуте в ворота россиян шайбу забросил Вилле Покка, а на 41 - Ханнес Бьернинен.
 
Напомним,  сборная РФ вышла в финал, обыграв команду Швеции в серии буллитов со счетом 2:1. До этого российские хоккеисты обыграли сборную Дании с результатом 3:1.  

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