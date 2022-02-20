Глава МОК объявил зимнюю Олимпиаду в Пекине закрытой

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил XXIV зимнюю Олимпиаду в Пекине закрытой. В общей сложности на олимпийских соревнованиях было разыграно 109 комплектов медалей, а в программу вошли семь видов спорта, которые, следует из классификации МОК, объединили 15 дисциплин.

Церемония закрытия Игр проходила на Национальном стадионе Пекина. Российские спортсмены по итогам олимпийского турнира завоевали 32 медали, из которых шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Сборная Норвегии стала победителем медального зачета, завоевав 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье - сборная Китая (9-4-2). Сборная России заняла девятое место в медальном зачете.

Ранее российские хоккеисты заняли второе место на Играх в Пекине, уступив в финале сборной Финляндии со счетом 2:1. Советский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил, что российская хоккейная сборная способна выиграть финальную игру против финнов на Олимпиаде в Пекине.