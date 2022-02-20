Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Глава МОК объявил зимнюю Олимпиаду в Пекине закрытой

Елизавета Потейчук
16:34 20.02.2022
Сборная России заняла девятое место в медальном зачете.
Глава МОК объявил зимнюю Олимпиаду в Пекине закрытой
© Фото: Zhang Ailin, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил XXIV зимнюю Олимпиаду в Пекине закрытой. В общей сложности на олимпийских соревнованиях было разыграно 109 комплектов медалей, а в программу вошли семь видов спорта, которые, следует из классификации МОК, объединили 15 дисциплин.

Церемония закрытия Игр проходила на Национальном стадионе Пекина. Российские спортсмены по итогам олимпийского турнира завоевали 32 медали, из которых шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Сборная Норвегии стала победителем медального зачета, завоевав 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье - сборная Китая (9-4-2). Сборная России заняла девятое место в медальном зачете.

Ранее российские хоккеисты заняли второе место на Играх в Пекине, уступив в финале сборной Финляндии со счетом 2:1. Советский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил, что российская хоккейная сборная способна выиграть финальную игру против финнов на Олимпиаде в Пекине.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:00 Спорт
В Пекине началась церемония закрытия зимней Олимпиады
14:45 В стране и мире
Обнаружено тело утонувшего в Москве-реке экс-замминистра юстиции Ялунина
13:47 В стране и мире
Воронежская область ввела режим ЧС из-за прибытия беженцев с Донбасса
11:04 В стране и мире
В России госпитализировано 10 372 человека с COVID-19 за сутки
14:34 В стране и мире
Песков назвал Россию последней страной, желающей произносить слово «война»
Популярное
Сборная РФ по хоккею стала серебряным призером Олимпиады - 2022
Видео
Шойгу доложил Путину и Лукашенко о начале учений сил стратегического сдерживания
Видео
Пуск крылатой ракеты комплекса «Искандер» осуществили в рамках учений сил стратегического сдерживания
Видео
Ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев Ту-95МС, поразили цели на полигонах «Пембой» и «Кура»
Видео
С крейсера «Карелия» запустили баллистическую ракету «Синева» по полигону Кура из Баренцева моря
Видео
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» сняли с коптера
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.