Фигуристкам Щербаковой и Трусовой вручили медали Олимпиады

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова получили медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Напомним, что Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, набрав за произвольный прокат 175,75 балла и 255,95 балла за обе программы.

Александра Трусова завоевала серебро по итогам соревнований. Фигуристка в своей произвольной программе исполнила пять четверных прыжков. Бронзовой медалисткой стала японская спортсменка Каори Сакамото, которая за короткую и произвольную программы набрала 233,13 балла.

Чемпионка России и Европы Камила Валиева стала четвертой с итоговыми баллами 224,09. Как рассказал «Звезде» олимпийский чемпион - 2006 в танцах на льду Роман Костомаров, скандал, в который оказалась втянута Валиева, сказался на ее моральном состоянии и привел к ошибкам в произвольной программе.