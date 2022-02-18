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Фигуристкам Щербаковой и Трусовой вручили медали Олимпиады

Елизавета Потейчук
15:37 18.02.2022
Анна Щербакова получила золотую медаль Игр, Александра Трусова - серебряную.
Фигуристкам Щербаковой и Трусовой вручили медали Олимпиады
© Фото: Naoki Morita, Yutaka, AFLO, Globallookpress
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Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова получили медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Напомним, что Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, набрав за произвольный прокат 175,75 балла и 255,95 балла за обе программы.

Александра Трусова завоевала серебро по итогам соревнований. Фигуристка в своей произвольной программе исполнила пять четверных прыжков. Бронзовой медалисткой стала японская спортсменка Каори Сакамото, которая за короткую и произвольную программы набрала 233,13 балла.

Чемпионка России и Европы Камила Валиева стала четвертой с итоговыми баллами 224,09. Как рассказал «Звезде» олимпийский чемпион - 2006 в танцах на льду Роман Костомаров, скандал, в который оказалась втянута Валиева, сказался на ее моральном состоянии и привел к ошибкам в произвольной программе.

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