Украинские силовики при обстреле повредили газопровод в ЛНР

Газопровод в Александровске, входящем в состав Луганска, поврежден в результате обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 22 февраля, сообщает МЧС Луганской народной республики (ЛНР).

Инцидент произошел в понедельник, 21 февраля, в 20.00 (21.00 мск).

«В результате обстрела поврежден газопровод низкого давления диаметром 32 мм на вводе в частный жилой дом по адресу: Александровск, улица Луганская, 10», - говорится в сообщении МЧС.

Как рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) за минувшие сутки украинские силовики 65 раз открывали огонь по территории республики. В результате минометного обстрела в направлении населенного пункта Славяносербск ранен местный житель.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили об обстреле шести населенных пунктов республики с начала суток.

В последние дни ситуация на линии соприкосновения обострилась, спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов. В пятницу, 18 февраля, с территории Донбасса началась эвакуация мирных жителей, кроме военнообязанных мужчин.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин принял решение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик и заключил о договоры о взаимопомощи с их главами. В ночь на 22 февраля Путин также поручил Минобороны России обеспечить мир на территории Донбасса.