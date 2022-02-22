Шесть обстрелов населенных пунктов зафиксировали в ДНР с начала суток

Шесть населенных пунктов Донецкой народной республики попали под обстрел с начала суток 22 февраля. Об этом сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ночью обстрелам подверглись населенные пункты Таврическое, Петровское (по каждому выпущено 12 мин калибром 120 мм), Озеряновка (7 мин калибром 72 мм и 10 гранат из АГС).

Утром украинские силовики открыли огонь по направлению к населенным пунктам Ленинское (выпущено 16 снарядов калибром 122 мм, 12 мин калибром 120 мм), Дзержинское (12 снарядов калибром 122 мм) и Старомихайловка (15 мин калибром 120 мм).

В последние дни ситуация на линии соприкосновения обострилась, спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов. В пятницу, 18 февраля, с территории Донбасса началась эвакуация мирных жителей, кроме военнообязанных мужчин.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин принял решение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик и заключил о договоры о взаимопомощи с их главами. В ночь на 22 февраля Путин также поручил Минобороны России поддержать мир на территории Донбасса.