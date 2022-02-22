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Мир в Донбассе и расширение НАТО: о чем говорил Путин в обращении по случаю признания ДНР и ЛНР

Роман Захаров
05:30 22.02.2022
Решение о признании ДНР и ЛНР Владимир Путин принял вечером 21 февраля после заседания Совбеза РФ. Президент России также подписал договоры с главами республик о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

В документе глава государства поручил Минобороны обеспечить с помощью вооруженных сил поддержание мира в ДНР и ЛНР. Российский МИД, в свою очередь, должен провести переговоры с республиками об установлении с ними дипломатических отношений.

Также Владимир Путин подписал с главами народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Соглашения подписаны на 10 лет и предполагают совместную оборону и охрану границ Донбасса, а также право сторон использовать военную инфраструктуру и военные базы на территории друг друга.

О необходимости признать независимость ДНР и ЛНР Владимир Путин заявил во время телеобращения к гражданам. Президент отметил критический и острый характер ситуации в Донбассе. Глава государства напомнил что, сейчас населенные пункты республики обстреливаются почти каждый день.

«Сейчас практически ни одного дня не обходится без обстрелов населенных пунктов Донбасса. Сформированная крупная войсковая группировка постоянно использует ударные беспилотники, тяжелую технику, ракеты, артиллерию и системы залпового огня. Убийство мирных жителей, блокада, издевательство над людьми, включая детей, женщин, стариков, не прекращается. Как у нас говорят, конца и края этому не видно», - подчеркнул президент России в обращении.

Владимир Путин добавил, что так называемый «цивилизованный мир» предпочитает не замечать фактического геноцида, который происходит в регионе. Но Россия, по его словам, оставаться в стороне от происходящего не может.

«В связи с этим считаю необходимым принять уже давно назревшее решение - незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное Собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем ратифицировать Договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками», - сказал он.

Путин отметил, что Россия «сделала все для сохранения территориальной целостности Украины», боролась за выполнение Минских соглашений. Но все безрезультатно. По словам главы государства, от киевского режима Москва требует немедленно прекратить боевые действия в Донбассе. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет на совести украинских властей. Затронул он и последствия возможного вступления Украины в НАТО.

«Имеющаяся у нас информация дает все основания полагать, что вступление Украины в НАТО и последующее развертывание здесь объектов Североатлантического альянса вопрос предрешенный, это дело времени. Мы четко понимаем, что при подобном сценарии уровень военных угроз для России кардинально, в разы повысится. И обращаю особое внимание, многократно возрастет опасность именно внезапного удара по нашей стране», - объяснил Путин.

Обращению президента предшествовало расширенное заседание Совета безопасности страны. Решение о его созыве было принято после того, как главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой о признании независимости республик. В поддержку такого шага высказались все члены Совбеза. Выступая на заседании, глава Минобороны Сергей Шойгу напомнил, через что пришлось пройти жителям Донбасса. А также о фактическом провале Киевом Минских соглашений.

«Я считаю, что нам не оставили выбора, поэтому я однозначно говорю "да", надо признавать», - сказал глава российского оборонного ведомства на заседании Совбеза РФ.

Тем временем, договоры России с ДНР и ЛНР максимально оперативно готова ратифицировать Госдума. Рассмотрение начнется уже во вторник, 22 февраля, в 9 утра, об этом заявил глава Комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий.

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