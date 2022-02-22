Путин поручил Минобороны обеспечить мир на Донбассе

Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны обеспечить мир на территории народных республик Донбасса. Об этом говорится в тексте президентского указа, который опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Минобороны Российской Федерации обеспечить <...> осуществление Вооруженными Силами Российской Федерации на территории народных республик функций по поддержанию мира», - говорится в указе.

Решение о признании ДНР и ЛНР Путин принял сегодня вечером, после заседания Совбеза РФ. Глава государства попросил Федеральное Собрание ратифицировать необходимые документы, касающиеся признания республик. Впоследствии Владимир Путин подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.