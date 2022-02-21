Число эвакуированных из ДНР и ЛНР достигло 61 тысячи человек

Около 61 тысячи беженцев прибыло в Россию из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по состоянию на понедельник, 21 февраля. Об этом заявил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

«По итогам работы за ночь число прибывших в Россию жителей Донбасса выросло до 61 тысяч», - цитирует его ТАСС.

Уточняется, что выплату материальной помощи в размере 10 тысяч рублей получили к настоящему моменту около тысячи человек.

Чуприян добавил, что по результатам тестирования на COVID-19 инфекцию выявили менее, чем у двух десятков человек.

Эвакуация граждан из самопровозглашенных ДНР и ЛНР началась в пятницу, 18 февраля, из-за эскалации ситуации на линии соприкосновения. Ранее Чуприян объявил, что вывозить граждан из республик будут круглосуточно.