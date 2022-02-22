Небензя: в Россию эвакуировано около 70 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР

Порядка 70 тысяч человек эвакуированы в Россию из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред России при организации Василий Небензя.

Он отметил, что в ходе последней эскалации в Донбассе «выпущено до 1 600 снарядов, погибли мирные люди». Помимо этого, заявил Небензя, на территорию республик проникло несколько украинских диверсионных групп, попытавшихся или совершивших подрывы критически важной инфраструктуры. Беженцы в связи с ситуацией направляются в Россию, а не на Украину, подчеркнул постпред.

«За эти дни число эвакуированных женщин, стариков и детей составило около 70 тысяч человек. Россия их принимает и создает условия для их размещения и проживания», - сказал Небензя.

В последние дни ситуация на линии соприкосновения обострилась, спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов. В пятницу, 18 февраля, с территории Донбасса началась эвакуация мирных жителей, кроме военнообязанных мужчин.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин принял решение признать независимость Донецкой и Луганской народных республик и заключил о договоры о взаимопомощи с их главами. В ночь на 22 февраля Путин также поручил Минобороны России обеспечить мир на территории Донбасса.