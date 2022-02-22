Путин заявил о спекуляциях со стороны Запада в ходе признания ЛНР и ДНР

Глава РФ Владимир Путин, комментируя признание Россией ДНР и ЛНР, заявил, что Москва предвидела спекуляции на тему о восстановлении Российской империи, однако, такие заявления не соответствуют действительности.

«Всегда стараемся добиться взаимоприемлемых решений, после госпереворота на Украине такого уровня взаимодействия не видим» - также отметил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали.

В МИД РФ также рассказали, что Москва признает Донецкую и Луганскую народные республики в границах, в которых их власти осуществляют полномочия и юрисдикцию.

В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости признать независимость ДНР и ЛНР. Также глава государства подписал соответствующий указ.

Во вторник, 22 февраля, Госдума единогласно ратифицировала соглашения о дружбе и сотрудничестве с Луганской и Донецкой народными республиками.