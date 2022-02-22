В МИД рассказали, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР

Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики в границах, в которых их власти осуществляют полномочия и юрисдикцию. Об этом заявили в МИД РФ.

«Границы, в рамках которых руководство ДНР и ЛНР осуществляет свои властные полномочия и юрисдикцию» - так на вопрос ответил заместитель министра Андрей Руденко, сообщает «Интерфакс».

Ранее зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов также сообщал, что Россия признает республики в границах, которые сейчас фактически установлены.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости признать независимость ДНР и ЛНР. Также глава государства подписал соответствующий указ.

Сегодня Госдума единогласно ратифицировала соглашения о дружбе и сотрудничестве с Луганской и Донецкой народными республиками.