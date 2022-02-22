В МИД РФ раскрыли подробности договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Договоры о сотрудничестве РФ с Донецкой и Луганской народными республиками заключаются на десять лет с возможностью продлений на пятилетние периоды. Об этом рассказал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в ходе заседания Госдумы.

«Договор заключается сроком на десять лет с возможностью автоматического продления на пятилетние периоды, подлежит ратификации и вступает в силу в день опубликования», - заявил он.

По словам Руденко, договор может быть изменен и дополнен при обоюдном согласии сторон.

Как добавил замглавы МИД, договор также предусматривает использование республиками российского рубля и поможет обеспечить безопасность проживающих на этой территории граждан.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР, а также заключил с их главами - Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным - договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ 22 февраля рекомендовали нижней палате парламента ратифицировать эти договоры.

Ранее договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Российской Федерацией ратифицировали народные советы (парламенты) Луганской и Донецкой народных республик.