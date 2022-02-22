Пушилин заявил, что границы ДНР будут в пределах Донецкой области

Границы Донецкой народной республики (ДНР) будут пределах Донецкой области. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

«В конституции Донецкой народной республики, в конституции Луганской народной республики границы - в рамках Донецкой и Луганской областей», - сказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что дальнейшие шаги по этому вопросу «покажет время».

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики в границах, в которых их власти осуществляют полномочия и юрисдикцию.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР, а также заключил с их главами - Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным - договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.