Песков: РФ признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали

Россия признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Когда эти две республики были провозглашены» - так он ответил на вопрос, на какой момент имеются в виду границы республик.

Других деталей представитель Кремля не сообщил.

Ранее в МИД РФ рассказали, что Москва признает Донецкую и Луганскую народные республики в границах, в которых их власти осуществляют полномочия и юрисдикцию.

Также стали известны подробности соглашений России с республиками. В МИД РФ сообщили, что договоры заключаются на 10 лет с возможностью продления на пятилетние периоды. Они могут быть изменены и дополнены при обоюдном согласии сторон.

Тем временем в Донбассе и на Украине продолжают заявлять об обстрелах в республиках. Например, в Народной милиции ДНР заявили, что украинские диверсанты подорвали автомобиль на трассе Донецк - Горловка.